"Un governo Renzi, Lotti e Boschi è frutto solo delle bufale della Lega", ha detto Di Maio

ALBERTO PIZZOLI / AFP Luigi Di Maio a Genova

"Un governo Renzi, Lotti e Boschi è frutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". Lo ha detto, si apprende, Luigi Di Maio nel corso dell' assemblea M5s. "Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente della Repubblica e al percorso istituzionale che vorrà delineare".

"La Lega ha ancora depositata la mozione di sfiducia al Governo e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti, ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato. Spero che nella lega si apra un dibattito sul disastro che ha compiuto in pochi giorni e in totale autonomia Salvini", ha proseguito il vicepremier pentastellato, che ha aggiunto: "Molti leghisti mi hanno scritto non sapevamo nulla. E' colpa di Salvini e lo si vede anche da alcune interviste rilasciate da altri esponenti leghisti".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.