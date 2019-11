"Noi non abbiamo alcuna tentazione di andare a votare", dice Zingaretti

MIGUEL MEDINA / AFP Nicola Zingaretti

"Noi non abbiamo alcuna tentazione di andare a votare, forse siamo la forza che con maggiore determinazione chiede di sostenere le scelte che si fanno insieme. Ma è importante motivare l'esistenza del governo tutti i giorni, con il buon governo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Skytg24. "Quello che bisogna evitare sono le polemiche, i litigi e le distinzioni quotidiane. Perché questo logora l'idea di una squadra che vuole risolvere i problemi dei cittadini. Con questa manovra di bilancio si comincia a farlo, non era scontato evitare aumento dell'Iva, mettere i fondi per gli asili nido gratis, mettere i fondi sulla sanità", ha aggiunto il segretario Pd.

