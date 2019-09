Le notizie di oggi (ore 21:30) 

Pierpaolo Scavuzzo / AGF Giuseppe Conte

CONTE COMPLETA LA SQUADRA DI GOVERNO, NEL PD SCOPPIA IL CASO TOSCANA

Assegnati 42 posti tra viceministri e sottosegretari: 21 vanno a M5s, 18 ai dem, 2 a Leu e uno al Maie. L'ira dei renziani per l'assenza di toscani. Nardella: Zingaretti dia spiegazioni. Boschi: non vorrei fosse un modo per colpirci.

Il governatore Rossi deluso, "ma l'ex premier ha diversi ministri".



MIGRANTI, LA GERMANIA SI OFFRE DI ACCOGLIERE il 25% DI QUELLI SBARCATI IN ITALIA

Il ministro Seehofer: pronti a prendere un quarto di quelli che vengono salvati nel Mediterraneo.



GUALTIERI ALL'EUROGRUPPO "BASTA GUERRE CON BRUXELLES", MA SULLA FLESSIBILITA' L'UE PRENDE TEMPO

L'esordio del ministro a Helsinki: investimenti verdi fuori dal deficit, taglio delle tasse senza flat tax. Dombrovskis

rimanda alle previsioni d'autunno. Parte il confronto sulla manovra, Conte convoca i leader di Cgil, Cisl e Uil per il 18.



LA BUNDESBANK CONTRO DRAGHI, "E' ANDATO OLTRE IL DOVUTO"

Weidmannn: non serviva un simile intervento su tassi e Qe. E su Bild il presidente della Bce diventa 'Draghila'.



ALITALIA, ORE DECISIVE PER LA NUOVA PROROGA

Domenica la scadenza per l'offerta vincolante e il piano industriale ma si profila lo slittamento di un altro mese.



INCENDIO IN UNA FABBRICA, DICHIARATO LO STATO D'EMERGENZA AD AVELLINO

Una nube nera si leva dall'impianto che produce contenitori di batterie per auto. Nessun ferito, incendio domato.



CONTE NELLE ZONE TERREMOTATE "ITALIA SOLIDA, NON CHIEDIAMO FAVORI ALL'UE"

Il premier ad Accumoli promette "soluzioni concrete". E avverte "stop proroghe per le ricostruzioni private, domande entro dicembre".



PONTE GENOVA: TEGOLA SU ATLANTIA, 9 ARRESTI NELL'INCHIESTA BIS E IL TITOLO SPROFONDA IN BORSA

Coinvolti dipendenti e consulenti del gruppo. L'accusa e' false attestazioni sullo stato di sicurezza di viadotti autostradali prima e dopo il crollo del Morandi. La societa': "I viadotti Pecetti e Paolillo sono sicuri". Ma in Borsa crolla dell'8%.



INCONTRO BERLUSCONI-SALVINI, CENTRODESTRA UNITO IN PIAZZA IL 19 OTTOBRE

"Fronte comune contro il governo giallorosso". Il leader di FI: "Piena sintonia, chi sostiene Conte e' fuori dal partito".



CLIMA: LA SFIDA DI GRETA A TRUMP, SIT-IN DAVANTI ALLA CASA BIANCA

La giovane attivista svedese simula l'estinzione di massa insieme a centinaia di studenti.



LA 'GUERRA' DELLE LITI STRADALI, DA INIZIO ANNO 6 MORTI E 110 FERITI

Rintracciato il presunto omicida del papa' di Andria, e' un 50enne del posto.

