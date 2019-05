Flat tax: fonti M5s, ok a proposta Lega di finanziarla in deficit 

Cosimo Martemucci / Agf Matteo Salvini

"La proposta della Lega di finanziare in deficit la flat tax ci trova favorevoli. A maggior ragione se, come apprendiamo, Tria già condivide questa idea: ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65.000 euro". È quanto affermano autorevoli fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle.

