Elena Fattori lascia il M5s. Ma i numeri della maggioranza non cambiano

"Resto convintamente in maggioranza". Lo sottolinea all'Agi la senatrice Elena Fattori, che oggi ha deciso di uscire dal Movimento 5 stelle, a chi le chiede quali siano le sue prospettive politiche. Restano a saldo invariato i numeri della maggioranza al Senato. Fattori, infatti, vuol far parte "convintamente" della coalizione di Governo. A guardare da vicino il pallottoliere di palazzo Madama, infatti, i numeri dei gruppi sono i seguenti: M5s 105 (incluso però Gianluigi Paragone), Pd 36, Iv 17, Autonomie 8 (inclusi i due senatori a vita Napolitano e Cattaneo), Misto 16 (inclusi 5 Leu, 2 Maie, i senatori a vita Monti e Segre, alcuni ex M5s e Richetti). All'opposizione Forza Italia conta 61 senatori, la Lega 58, FdI 18.

