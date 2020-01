Bonaccini: "A una mia vittoria oltre il 50% non credeva nessuno"

“Questa è la vittoria dell’Emilia Romagna, abbiamo fatto bene a voler ostinatamente parlare di Emilia Romagna mentre altri volevano parlare di tutt’altro”:così Stefano Bonaccini commentando la sua vittoria alle regionali. “Abbiamo voluto caratterizzare la campagna di sentimenti ma condita con valori per il futuro”, ha aggiunto.

“Con questa partecipazione straordinaria - ha detto riferendosi all’affluenza al voto -, quasi raddoppiata appena sotto il 70%, ho vinto con una percentuale superiore a quella dell’altra volta, quando mi dicevano non c’è partita: sopra 50% non ci credeva nessuno”.

