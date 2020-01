Chi sono i candidati alle regionali in Calabria

Gaetano Lo Porto/Mimmo Chianura/AGF Callipo e Santelli

Sono quattro i candidati alla presidenza della Regione che si sfideranno domenica alle elezioni in Calabria: Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per l’alleanza civica M5s e Carlo Tansi per la coalizione civica “Tesoro Calabria”.

Jole Santelli, nata a Cosenza 51 anni fa, è sostenuta da sei liste (“Jole Santelli presidente”, Forza Italia, Casa delle Libertà, Lega, Fratelli d’Italia, Udc); attualmente è deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia. Laureata in giurisprudenza all’Università la Sapienza di Roma, di professione avvocato, con pratiche forensi negli studi di Tina Lagostena Bassi e di Cesare Previti, la Santelli è stata eletta per la prima volta al Parlamento nel 2001, quando è diventata deputata con Forza Italia, partito nel quale milita dal 1994.

È stata sottosegretario alla Giustizia (dal 2001 al 2006) nel secondo e terzo governo Berlusconi, e sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali nel governo guidato da Enrico Letta. La Santelli inoltre ha ricoperto anche la carica di vicesindaco e assessore al Comune di Cosenza nella Giunta guidata da Mario Occhiuto dal 28 giugno 2016 fino al 9 dicembre scorso, quando si è dimessa per le polemiche legate alla sua candidatura alle regionali dopo che era tramontata la candidatura dello stesso Occhiuto.

Filippo Callipo, più noto come Pippo, nato a Pizzo Calabro (Vibo Valentia) 73 anni fa, è sostenuto da tre liste (“Io Resto in Calabria”, Pd e “Democratici Progressisti)”: Callipo è un imprenditore leader nel settore della produzione e della commercializzazione del tonno e di altri prodotti ittici con lo storico marchio di famiglia, “Giacinto Callipo Conserve Alimentari Spa”, ma la sua attività si estende anche alla produzione di gelato, allo sport (è presidente della Tonno Callipo di Vibo Valentia, attualmente nella massima divisione del volley) e al settore alberghiero.

Callipo, conosciuto anche per le sue denunce contro la ‘ndrangheta che hanno esposto lui e le sue aziende a vari attentati, è stato anche presidente di Confindustria Calabria dal 2001 al 2006 ed è già stato candidato alla presidenza della Regione Calabria nel 2010 con la sua lista "Io resto in Calabria” e con il sostegno di Italia dei Valori e della lista Pannella-Bonino, raggiungendo il 10%.

Luigi Salsini/AGF Francesco Aiello

Francesco Aiello, nato a Settimo Torinese 54 anni fa, è sostenuto da due liste (il Movimento 5 Stelle e “Calabria Civica-Liberi di cambiare”): Aiello è professore ordinario di Politica economica all’Università della Calabria, ed è conosciuto anche per aver fondato “OpenCalabria”, portale dedicato ai temi dell'economia e della politica molto seguito dagli economisti.

Carlo Tansi, nato a Cosenza 57 anni fa, è sostenuto da tre liste (“Tesoro Calabria”, “Calabria Pulita”, “Calabria Libera”, queste ultime due peraltro presenti nella sola circoscrizione Nord della Calabria): laureato in Scienze geologiche all’Università della Calabria e autore di svariate pubblicazioni di carattere scientifico, Tansi è stato vice-presidente e consigliere dell'Ordine dei Geologi della Calabria, dal 2015 al novembre 2018 è stato anche il capo della Protezione civile regionale, e infine, nel maggio 2019, è stato eletto consigliere al Comune di San Luca (Reggio Calabria) dove non si votava alle Amministrative da 11 anni.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it