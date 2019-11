ArcelorMittal, Conte: il governo rischia di cadere? Non scherziamo

Jacopo Landi / NurPhoto



Giuseppe Conte

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non vede rischi per la tenuta del governo nella vicenda dell'ex Ilva di Taranto. “Ma cosa dite mai: di fronte a queste sfide, il governo rischia di cadere? Suvvia, ma scherziamo!”, ha detto Conte, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla stabilità dell’esecutivo alla luce della vertenza con ArcelorMittal. Il premier ha parlato al termine del suo intervento all’università di Camerino, in occasione dell’inaugurazione del 684esimo anno accademico.​

