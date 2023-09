Lo stile Barbie arriva alla Fashion week, con un talent Contest

AGI - Si allarga l’onda d’urto di Barbie, il fenomeno cinematografico degli ultimi anni, con le sue provocazioni e la fantasia di Barbieland, sconfina nella moda, anzi nella Settimana più attesa per gli addetti ai lavori.

Tra gli eventi della Fashion week di Milano, c’è il Barbie Style Talent Contest per celebrare la creatività e i valori. L’appuntamento, patrocinato dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer e dalla Regione Lombardia, organizzato da "Le Salon de la Mode – Musikologiamo", è per il 24 settembre, nello Spazio Diaz, dalle ore 18 alle ore 22. Il look della bionda mozzafiato, con il suo infinito guardaroba da sogno, dagli occhiali, agli orecchini, dagli abiti rosa shocking alle scarpe con il tacco affilato, ha conquistato la storia.

In un momento in cui il film di "Barbie" ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo e il suo iconico stile ha catturato l'immaginazione di giovani e appassionati di moda, il "Barbie Style Talent Contest" rappresenta “un'opportunità unica per scoprire nuovi talenti nel settore della moda e dell'hairstyling, ma va oltre la creazione di capi e acconciature ispirati a Barbie – spiega all’AGI, l’ideatrice del contest, la giornalista e manager di moda, Gabriella Chiarappa - . Offre la possibilità di trasmettere non solo lo stile distintivo di Barbie ma anche i valori fondamentali associati a questa iconica bambola, come l'individualità, l'autoespressione, l'uguaglianza, il rispetto, l'amore e l'empowerment delle donne”. In questo senso, sottolinea “il contest non si limita a premiare la creatività artistica, ma cerca di promuovere e celebrare questi valori positivi attraverso il mondo della moda e dell'hairstyling”. Vediamo in che cosa consiste la competizione.

“Gli otto fashion designer e hairstylists selezionati parteciperanno al Contest, dove dovranno creare rispettivamente un capo d'abbigliamento e un'acconciatura ispirati all'iconica bambola Mattel, Barbie – continua Chiarappa - . I fashion designer realizzeranno un capo di moda che richiama lo stile di Barbie, mentre gli hairstylists dovranno creare un'acconciatura che si ispira a questo stesso stile. I vincitori avranno l'opportunità di vedere i loro lavori premiati e, nel caso dei fashion designer, il capo potrà essere prodotto da Silvian Heach, un noto brand di moda”.

A decretare i vincitori sarà una giuria, composta da esperti e figure istituzionali, tra cui: Francesca Caruso, Assessore alla cultura della Regione Lombardia, Alessandra Giulivo, Presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Vanessa D'Amico, Design Director RTW Tod's, Mena Marano, Ceo del Gruppo Arav Fashion, Marco Giuliano e Nicolò Bologna, Designer MarcoBologna e Silvian Heach; Pablo Ardizzone, make-up Maestro. Per il settore hair, Isabella Corrado, Hair Stylist Senior Vogue Salon.