Semplice o speziato, il burro è l’ultima moda di TikTok

AGI - Il burro trionfa sulla tavola. Meglio sui social. Precisamente su TikTok, provando a sdoganarlo, specie se cosparso di fiori ed erbe, “un piatto per deliziare gli ospiti”, come lo ha descritto lo chef Joshua McFadden in un libro del 2017, così come riferisce il Washington Post. Ma il “fenomeno burro” in tavola è diventato virale dopo che l'influencer del cibo Justine Doiron su TikTok ha calcato la mano su un concetto. "Voglio farne il prossimo tagliere di salumi", video che in poco tempo è stato visto 8 milioni di volte.

La sua versione del burro “è condita con scorza di limone, sale, fiori commestibili, coriandolo al miele, spalmabile su pezzi di pane caldo e croccante”, la descrive il quotidiano.

Dopo quel video di Doiron c’è stato un effluvio di post su TikTok, in cui in molti hanno pubblicato video e foto di taglieri di legno cosparsi di burro condito con fichi, fette di ravanello e fragole mature e altre tavolette spalmate con crema di formaggio, condite con frutti di bosco e marmellata spalmata sul pane e formaggio di capra con cracker salati.

Annota il Post: “Naturalmente, il concetto di burro aromatizzato non è nuovo: i burri composti sono stati a lungo un alimento base sia per gli chef che per i cuochi casalinghi, usati per condire carne, pesce e verdure appena cotti alla griglia o per spalmarli su una fetta di pane tostato. E i francesi stavano inzuppando i ravanelli nel burro salato quando TikTok non era ancora nato, però “il tagliere di burro sembra rispondere a un desiderio di amore collettivo per il cibo disposto ad arte sulle tavole imbandite, così come a quel desiderio represso di condividere e intrattenere” ospiti e amici intorno al desco.

In verità, burro, pane e salmone o alici, è uno dei pranzi più prelibati che ci siano dal tempo dei tempi. In compagnia, ma anche da soli. E ben prima che arrivasse TikTok. Ma tutto oggi, su TikTok, diventa subito moda e trend non appena lo si posta. Il vecchio e caro burro compreso… che i russi di una volta apprezzavano anche con il caviale e sorsi di Champagne…