X come Whatsapp. Musk annuncia l'arrivo delle chiamate audio e video

AGI - Anche X, l'ex Twitter, potrà essere utilizzato come Whatsapp per effettuare chiamate audio e video: lo ha annunciato sul suo profilo lo stesso numero uno del social network, Elon Musk. "Chiamate video & audio in arrivo su X. Funziona su iOS, Android, Mac e PC. Non serve avere nessuna utenza telefonica. X è la rubrica telefonica globale efficace. Un mix di fattori unico", si legge nel messaggio di lancio dell'iniziativa diffuso da Musk.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Verso Usa 2024

Ma non è l'unica novità introdotta dal magnate sulla piattaforma. Musk ha infatti revocato il divieto di pubblicità politica su X, una regola messa in atto per prevenire la disinformazione prima che lo stesso imprenditore sudafricano acquistasse il social network precedentemente chiamato Twitter.

X ha spiegato in un post sul blog che l'autorizzazione agli annunci politici, a partire dagli Stati Uniti, e' un nuovo passo nel suo "impegno per la libertà di parola". Il social network di Musk ha sottolineato nel post che vieta la promozione di informazioni false o fuorvianti, comprese le affermazioni false volte a minare la fiducia in un'elezione.