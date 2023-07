AGI - Contenuti più esclusivi e una "paghetta" per chi li realizza. Instagram monetizza il successo dei suoi creator. La funzione finora disponibile solo negli Stati Uniti, arriverà nelle prossime settimane anche in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito. Per Meta si tratta di un modo per "sviluppare connessioni più profonde con i follower più affezionati e garantendo ai creator un ricavo mensile" fanno sapere da Meta, che ha in programma di continuare ad ampliare l'accesso a livello globale nei prossimi mesi.

Cosa sono gli abbonamenti di Instagram

Con gli abbonamenti di Instagram è possibile sviluppare connessioni più profonde con i follower che interagiscono di più e accrescere i propri ricavi mensili, offrendo agli abbonati l’accesso a contenuti e vantaggi esclusivi. Il tutto all’interno della stessa piattaforma con cui i creator già interagiscono con loro.

© Instagram Prenditi una pausa, Instagram

È possibile impostare un prezzo mensile a scelta, attivare il pulsante “Abbonati” sul proprio profilo e offrire Post, Storie, Reel e Live per gli abbonati. È possibile creare reel, post e storie solo per gli abbonati, condividere contenuti esclusivi, usare adesivi interattivi nelle storie o realizzare dirette riservate agli abbonati. Le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati.

Sarà consentito dare agli abbonati accesso o informazioni speciali all’interno di canali dedicati esclusivamente a loro. Infine un badge per gli abbonati che, lo vedranno apparire accanto ai commenti e ai messaggi inviati, in modo da identificarli facilmente e rendere prioritarie le interazioni con loro.

Come ottenere il massimo dagli abbonamenti

La condivisione di contenuti esclusivi con gli abbonati attraverso più formati aiuta a creare una community in modi diversi. Il Manuale sugli abbonamenti di Instagram fornisce suggerimenti e best practice, tra cui come attivare le offerte per aiutare i creator ad aumentare e fidelizzare gli abbonati.