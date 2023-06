L'ebook a colori compatto esiste, ma non è economico

AGI - L'ebook è solo in bianco è nero? No, ed esiste anche in forma compatta. Si chiama Boox e a produrlo è Nonyx, che lo ha già messo sul mercato in due versioni: Tab Ultra e Ultra C. Ora lancia Mini C, con un display Kaleido 3 da 7,8 pollici.

Le tecnologie sono le stesse della serie Tab: Ink Kaleido 3 è il massimo standard disponibile a oggi per gli schermi ePaper a colori; è capace di fornire una definizione pari a 300ppi per testi e immagini in bianco e nero, mentre per il livello a colori c'è un miglioramento del 50% rispetto alla tecnologia precedente, che porta la definizione a 150ppi, con possibilità di visualizzare una gamma di 4096 colori.

Il Super Refresh, alimentato dal processore Qualcomm octa-core e alla GPU dedicata, aiuta a ottimizzare le prestazioni a seconda che lo si utilizzi per lettura, la scrittura e l’uso di applicazioni sullo schermo a colori.

Il corpo è in metallo, è equipaggiato con 4GB di RAM e ai 64GB di memoria interna. Progettato per leggere romanzi con immagini a colori, fumetti, pagine web e altri contenuti, è dotato di una batteria da 5.000mAh, luci anteriori con regolazione della temperatura, accelerometro per orientare automaticamente lo schermo e supporto per vari formati di libri.

Oltre a essere un eReader a colori, funziona anche da blocco per catturare le idee e prendere appunti. Il sistema operativo è Android 11 e si possono installare app come Kindle, Kobo, Google Play Books o qualsiasi altra app di lettura, ma anche applicazioni per la produttività o per lo svago.

Il prezzo non è proprio economico - quasi 500 euro con pennino e custodia - ma bisogna pensare al Boox più come a uno strumento di lavoro che a un semplice lettore di ebook.