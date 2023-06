AGI - L'estate è finalmente arrivata e con essa anche l'opportunità di trascorrere più tempo all'aperto. Che si stia organizzando una festa in giardino, un picnic o una serata romantica sotto le stelle, non può mancare una colonna sonora adatta.

Gli altoparlanti wireless sono la soluzione ideale per portare la musica preferita ovunque. Ogni altoparlante ha caratteristiche e punti di forza unici, ma tutti offrono un'esperienza sonora eccezionale all'aperto.

Ecco una selezione dei migliori altoparlanti wireless perfetti per l'estate stilata da Dxomark, laboratorio indipendente che valuta i device.

Devialet Mania: per le feste di chi può spendere

Un altoparlante che si distingue per il suo design premium e offre un'ottima qualità audio offre un suono omogeneo e una direzionalità a 360 gradi, garantendo un'esperienza sonora eccezionale ovunque venga posizionato. Con una potente risposta dei bassi e una facilità di trasporto grazie al manico integrato, il Devialet Mania è resistente all'acqua (IPX4) e adatto a feste all'aperto. Non esattamente economico: per averlo bisogna spendere 890 euro.

Specifiche tecniche:

Peso: 2,3 kg

Valutazione IP: IPX4

Il Devialet Mania

Soundcore Motion X600: l'economico (ma non troppo) per ogni occasione

Compatto e versatile, perfetto per ogni tipo di evento all'aperto. Con un prezzo accessibile - 200 euro - questo altoparlante offre una riproduzione sonora di alto livello, con un basso potente e un audio spaziale coinvolgente. La sua ampia gamma di opzioni di connettività e l'equilibrio tonale quasi perfetto lo rendono adatto a tutti gli amanti della musica.

Specifiche tecniche:

Peso: 2,0 kg

Valutazione IP: IPX7

Soundcore Motion X600



JBL Xtreme 3: la scelta perfetta per una festa all'aperto

JBL è un marchio rinomato nel settore degli altoparlanti portatili e il JBL Xtreme 3 non delude le aspettative. Questo altoparlante offre un suono ricco, vivace e dinamico, perfetto per feste sia in casa che fuori. La sua costruzione resistente e la valutazione IP67 lo rendono ideale per l'uso all'aperto, e dispone anche di porte per la ricarica di smartphone e di un apribottiglie integrato. Per averlo 'bastano' poco più di 270 euro.

Specifiche tecniche:

Peso: 2,0 kg

Valutazione IP: IP67

JBL Xtreme 3



Teufel Boomster: perfetto per piccole riunioni all'aperto

Il Teufel Boomster è un altoparlante potente che offre un bilanciamento tonale piacevole e una dinamica precisa e potente. Con una buona risposta dei bassi e una nitidezza senza artefatti, questo altoparlante è adatto per riunioni intime all'aperto, come ascoltare un podcast o musica ad alto volume. Ha una radio FM integrata e il telecomando, È in vendita a 300 euro.

Specifiche tecniche:

Peso: 3,8 kg

Valutazione IP: IPX5

Teufel Boomster



Bose Soundlink Flex: ideale per i nomadi

Per gli amanti delle escursioni è l'altoparlante perfetto. Design sottile e resistente, può essere facilmente trasportato grazie alla cinghia integrata. Inoltre, la valutazione IP67 significa che si può ascoltare la musica anche sotto la pioggia o se l'altoparlante cade accidentalmente nell'acqua. Anche se il volume massimo potrebbe non essere eccezionale, il Soundlink Flex offre un suono chiaro e bilanciato. Costa 116 euro.

Specifiche tecniche:

Peso: 0,6 kg

Valutazione IP: IP67