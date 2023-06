L'IA al servizio delle Mappe: arriva in Italia la Visualizzazione immersiva

AGI - L'intelligenza artificiale non è solo ricerche online e chatbot. Google lancia anche in Italia la Visualizzazione immersiva su Maps. La funzionalità, che dallo scorso febbraio è disponibile a Los Angeles, New York, San Francisco, Londra e Tokyo, arriverà a Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino.

Oltre a queste quattro nuove città, sarà disponibile per 500 punti di interesse, circa 30 dei quali distribuiti tra Firenze, Venezia, Milano, Roma e Pisa: dalla Torre pendente alla Fontana di Trevi, da Ponte Vecchio alla Pinacoteca di Brera, dalla Basilica di San Marco al Colosseo.

Intelligenza Artificiale applicata a miliardi di immagini aeree e di Street View per creare una visione realistica tridimensionale pic.twitter.com/AMln2alEKe — Vincenzo Cosenza (@vincos) June 15, 2023

Come funziona la Visualizzazione immersiva

Immersive View - questo il nome nell'originale inglese - è una delle strade con cui trasformare le tradizionali mappe in due dimensioni in un'esperienza più vivida. La funzione utilizza i progressi della computer vision e dell'intelligenza artificiale per unire miliardi di immagini Street View e aeree. Il risultato è una visione realistica e multidimensionale di un luogo, abbinata a informazioni utili come il meteo, il traffico per raggiungerlo e l'affollamento. Una sorta di Street View potenziata, che permette di guardare non solo la strada ma anche luoghi d'interesse e l'interno di ristoranti e negozi.

“Supponiamo che stiate programmando una visita al Rijksmuseum di Amsterdam”, scriveva nel post di lancio dello scorso febbraio il Vp e general manager della divisione Geo Chris Phillips. “Potete sorvolare virtualmente l'edificio e vedere dove si trovano, ad esempio, gli ingressi del museo. Con il dispositivo di scorrimento temporale, potete vedere come appare l'area nelle diverse ore del giorno e che tempo farà. Potrete anche individuare i luoghi più affollati, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per decidere dove e quando andare. Se avete fame, scendete al livello strada per esplorare i ristoranti vicini, e date anche un'occhiata all'interno per capire rapidamente l'atmosfera di un locale prima di prenotare”.

Le altre due funzioni in arrivo

Oltra alla Visualizzazione immersiva, su Google Maps arriveranno altre due funzioni, forse meno appariscenti ma piuttosto pratiche. La prima è “Indicazioni a colpo d’occhio”. Consente di monitorare i propri spostamenti lungo un percorso direttamente dalla schermata di blocco, senza dover utilizzare la modalità di navigazione completa. La funzione sarà disponibile da questo mese per gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici a livello globale su iOS e Android.

La seconda è “Aggiornamenti della scheda Recenti”, in arrivo a luglio: su desktop sarà più semplice visualizzare rapidamente tutti i luoghi ricercati. Verranno salvati anche dopo la chiusura della finestra di Google Maps, potranno essere organizzati, evidenziati a lato dello schermo, rimossi. E sarà possibile anche pianificare più viaggi contemporaneamente e ottenere un percorso completo per tutte le destinazioni del proprio itinerario.