Ancora problemi per la mail di Libero: la posta elettronica è inaccessibile

AGI - Ancora problemi per Libero, il servizio di posta elettronica di ItaliaOnLine che dopo i disservizi di mercoledì 14 giugno dovuti a una manutenzione programmata, giovedì 15 giugno non è raggiungibile.

Su downdetector erano oltre un migliaio poco dopo le 8 del mattino le segnalazioni di anomalie. Il servizio di posta è in parte accessibile via app ed è inaccessibile via web: alcune funzioni come l'apertura dei messaggi o la loro cancellazione non rispondono.

Mercoledì sia Libero che Virgilio non sono stati accessibili per diverse ore. "Nella notte tra il 13 e il 14 giugno, si è svolto un intervento - programmato e annunciato - di manutenzione evolutiva dei sistemi di Libero e Virgilio Mail. L'intervento ha riguardato le caselle di posta e i servizi collegati, come cambio e recupero password, area personale Account ecc. I tecnici hanno lavorato per riportare tutti i servizi alla consueta funzionalità nel più breve tempo possibile", ha fatto sapere l'azienda in una nota assicurando che i servizi erano tornati a essere pienamente accessibili. Oggi, invece, nuovi problemi.

A gennaio un down senza precedenti aveva reso i servizi di posta di ItaliaOnLine inaccessibili per quasi una settimana: gli account di nove milioni di utenti avevano smesso di funzionare con gravi disagi e un notevole danno di immagine per la società.