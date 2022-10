Elon Musk, l'alieno che ha rivoluzionato gli affari

AGI - Elon Musk è ingegnoso, impulsivo e irritante. Terribilmente irritante. È anche un anticonformista aziendale, non ha paura di gettarsi in una miriade di settori imponendo le sue regole del gioco.

Dopo aver rivoluzionato l'industria automobilistica, aver inviato il suo razzo nello spazio - con la sua auto a bordo - e aver costruito la più grande fortuna del mondo, l'eccentrico miliardario è il nuovo re dei social media dopo aver completato l'acquisizione di Twitter e averne licenziato i vertici.

Questo gli darà il controllo della rete su cui il mondo dibatte, si mobilita, litiga e getta ombre. L'accordo alimenterà anche il fuoco sulle sue opinioni politiche, sui metodi di lavoro, sulla personalità fuori misura e sulla vita personale non convenzionale: fiamme che non fa nulla per spegnere.

È libertario e si promuove come un campione della libertà di parola. È stato accusato di autocrazia e bullismo. "Il motivo per cui ho acquisito Twitter è perché è importante per il futuro della civiltà avere una piazza cittadina digitale comune" per un sano dibattito, ha detto.

La sua acquisizione del colosso dei social media corona una montagna russa di annunci, contro-annunci e manovre legali andata avanti per mesi.

È l'ultima conquista aziendale per Musk, dopo avventure nell'editoria, nel settore dei pagamenti digitali, nei viaggi nello spazio e nelle auto elettriche.

È la persona più ricca del mondo, titolo che ha strappato l'anno scorso da Jeff Bezos di Amazon in seguito alla rapida ascesa di Tesla, la casa automobilistica fondata nel 2003.

Le attività di Musk fanno notizia per le giuste ragioni: la sua società di trasporto spaziale SpaceX è partner di un'impresa a tre che ha inviato la prima missione completamente privata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Ma il suo impero fa anche notizie di un modo meno lusinghiero: Tesla ha affrontato una serie di cause legali per presunte discriminazioni contro i lavoratori neri e molestie sessuali.

Musk ha avuto due figli dalla sua partner, la musicista Grimes: un figlio, X AE A-XII, noto come X, e una ragazza che hanno chiamato Exa Dark Sideræl Musk, anche se i genitori la chiameranno principalmente Y.

Ha anche avuto due gemelli con un alto dirigente in Neuralink, una società che ha co-fondato.

In un modo o nell'altro, Musk è diventato una delle figure più onnipresenti della contemporaneità, ma come è arrivato dove è oggi?

Nato a Pretoria, il 28 giugno 1971, figlio di un ingegnere e di una modella canadese, Musk ha lasciato il Sud Africa nella tarda adolescenza per frequentare la Queen's University in Ontario.

Si è trasferito all'Università della Pennsylvania dopo due anni e ha conseguito la laurea in fisica e economia.

Dopo essersi diplomato alla scuola della Ivy League, Musk ha abbandonato i piani per studiare alla Stanford University in California.

Invece ha avviato Zip2, una società che produceva software di pubblicazione online per l'industria dei media.

Ha fatto le prime (centinaia di) milioni prima dei 30 anni quando ha venduto Zip2 alla statunitense Compaq per oltre 300 milioni di dollari nel 1999.

La società successiva di Musk, X.com, si è fusa con PayPal, la società di pagamenti online acquistata dal gigante delle aste su Internet eBay per 1,5 miliardi di dollari nel 2002.

Dopo aver lasciato PayPal, Musk ha intrapreso una serie di iniziative sempre più ambiziose.

Ha fondato SpaceX nel 2002, di cui ora è amministratore delegato e chief technology officer, ed è diventato presidente della casa di auto elettriche Tesla nel 2004.

Dopo alcuni primi incidenti e quasi incidenti, SpaceX ha perfezionato l'arte di far atterrare motori booster su solide piattaforme oceaniche e terrestri, rendendoli riutilizzabili, e alla fine dell'anno scorso ha inviato quattro turisti nello spazio, nella prima missione orbitale in assoluto senza astronauti professionisti a bordo.

Con The Boring Company sta promuovendo un sistema di trasporto ferroviario ultraveloce "Hyperloop" che ambisce a trasportare passeggeri a velocità quasi supersoniche.

Ha anche detto di voler rendere gli esseri umani una "specie interplanetaria" stabilendo una colonia di persone che vivono su Marte.

A tal fine, SpaceX sta sviluppando un prototipo di razzo, Starship, che prevede di trasportare equipaggio e merci sulla Luna, su Marte e oltre.

Musk, che detiene la cittadinanza statunitense, canadese e sudafricana, è stato sposato e divorziato tre volte: una con l'autrice canadese Justine Wilson e due con l'attrice Talulah Riley. Ha nove figli. Un decimo figlio è morto durante l'infanzia.

Forbes stima che il suo attuale patrimonio netto sia di 222 miliardi di dollari.