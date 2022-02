Nord CE 2 5G, la bandierina piantata da OnePlus nell'affollato mercato di fascia media

AGI - OnePlus porta avanti lo sviluppo di un mercato di fascia media per i suoi smartphone e lancia Nord CE 2 5G con una ricarica più veloce, un chipset più potente e fotocamere più intelligenti,

Il display è un Amoled a 90 Hz, il sistema operativo è OxygenOS 11 e presenta ancora il jack per le cuffie. La ricarica del Nord CE 2 è la stessa dei top di gamma. la Supervooc 65W che in 15 minuti fornisce alla batteria a doppia cella da 4.500 mAh fino a un giorno di energia - due volte più veloce del OnePlus Nord CE originale - e può portare il dispositivo dall'1 al 100% in 32 minuti. Otto sensori di temperatura e un circuito integrato di ricarica indipendente garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle termiche all'interno del telefono durante la ricarica e una maggiore sicurezza ed efficienza.

Come tutti i dispositivi OnePlus, anche OnePlus Nord CE 2 è dotato di un software intelligente che riduce il tempo trascorso al 100% della batteria durante la ricarica notturna, per migliorarne la salute e la longevità.

Ad alimentare OnePlus Nord CE 2 è il chipset octa-core MediaTek Dimensity 900, con un'architettura a 6 nm e predisposto alle velocità di rete 5G e Wi-Fi 6. Il design del processore MediaTek Dimensity 900 è stato ottimizzato in un’ottica di efficienza energetica, per garantire un migliore controllo termico, la stabilità del sistema e lunghe sessioni di gioco.

OnePlus Nord CE 2 monta una tripla fotocamera posteriore da 64 MP, composta da un sensore primario da 64 MP, una fotocamera ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. La fotocamera principale da 64 MP cattura immagini con alti livelli di dettaglio e con colori incisivi, anche in ambienti con poca luce grazie alla sua apertura f/1.7. L'hardware della fotocamera di OnePlus Nord CE 2 si combina anche con un potente software AI Nightscape e una modalità Ritratto migliorata con cui poter catturare scatti nitidi e facili da condividere, con appena un tocco.

La registrazione di video su OnePlus Nord CE 2 è stata perfezionata con una migliore illuminazione dello sfondo gestita dall’AI e con un'ottimizzazione del colore che migliora la qualità video durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, in particolare in ambienti ostili con illuminazione non uniforme. Questa funzionalità utilizza algoritmi di registrazione dedicati che garantiscono una migliore uniformità nelle riprese. Inoltre, con OnePlus Nord CE 2 possiamo registrare con entrambe le fotocamere - anteriore e posteriore - contemporaneamente grazie a Dual-View Video, avendo così accesso ad una serie di nuove opportunità creative.

OnePlus Nord CE 2 sarà disponibile nelle colorazioni Gray Mirror e Bahama Blue. Con uno spessore di soli 7,8 mm, OnePlus Nord CE 2 è ancora più sottile del OnePlus Nord CE originale ed è lo smartphone più sottile prodotto da OnePlus dopo OnePlus 6T.

Il jack per cuffie da 3,5 mm torna anche su OnePlus Nord CE 2, dando la possibilità di collegare le cuffie cablate. Inoltre, OnePlus Nord CE 2 ha 2 slot per le schede SIM e uno slot per microSD, con cui espandere la memoria del dispositivo fino ad 1 TB.

In OnePlus Nord CE 2 viene preinstallata la versione più ottimizzata della OxygenOS 11, arricchita con una modalità scura migliorata, nuove funzionalità per l’utilizzo con una sola mano e altro ancora. OxygenOS 12 sarà disponibile per il dispositivo nella seconda metà del 2022. In totale, OnePlus Nord CE 2 riceverà 2 anni di aggiornamenti della versione di Android e 3 anni di patch di sicurezza Android.

In Europa, OnePlus Nord CE 2 sarà in vendita su Oneplus.com e Amazon.it a partire dal 10 marzo a partire da 359 euro nella versione con 8GB di RAM e 128GB di storage.