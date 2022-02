Resistenza a urti e graffi e Intelligenza Artificiale, Samsung presenta i nuovi prodotti top   

AGI - Tanta Intelligenza Artificiale per le esigenze fotografiche e video degli utenti e per mettere in evidenza i dettagli, un sensore più grande per catturare più luce, anche di notte, tre obiettivi per coprire le situazioni più diverse. Un processore da 4 nm per sostenere soprattutto Machine Learning e streaming.

Uno schermo rispettivamente di 6,1 pollici del Galaxy S22 di 6,6 pollici del S22+. E poi ancora un involucro di Armor Aluminum (un alluminio più resistente) e il nuovo Corning Gorilla Glass Victus per gli schermi (promette di resistere a cadute dall'altezza di due metri e migliore resistenza ai graffi).

Si presentano così i nuovi Galaxy S22 e Galaxy S22+, i due top smartphone che Samsung ha presentato oggi: prezzi a partire da 879 euro e 1079 euro. La casa coreana ha tolto il velo anche ai tablet della serie Galaxy Tab S8 (con il Galaxy Tab S8 Ultra, prezzo a partire dal 1.299 euro) e al Galaxy S22 Ultra (prezzo a partire da 1.279 euro).

Le foto anche di notte

Anche Samsung, come del resto le altre big tech, ha prestato la massima attenzione al comparto fotografico dei suoi nuovi smartphone. «Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo - ha dichiarato TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business - ecco perché ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora».

Più luce

Il sensore più ampio rispetto a S21 e S21+ e una nuova tecnologia in grado di catturare più luce permettono di enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. Galaxy S22 e S22+ includono in particolare una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP.

Lato video

In fatto di video la funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita.

Intelligenza Artificiale

Galaxy S22 e S22+ sono equipaggiati con tecnologie di Intelligenza Artificiale. Con l’AI Stereo Depth Map i soggetti raffigurati appariranno anche nei dettagli più piccoli. Avviene lo stesso anche quando il soggetto è un animale: la Modalità Ritratto di Galaxy S22 e S22+ consente al pelo degli animali di risultare definito e non assimilato allo sfondo.

Il processore

Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono spinti da un processore da 4 nm, per supportare i processi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, lo streaming e la produttività. Inoltre, l'analisi dei comportamenti di rete ottimizza le prestazioni delle app, rilevando automaticamente quale applicazione si sta utilizzando e dirottando lì una maggiore potenza.

La batteria

Galaxy S22 è equipaggiato di una batteria a lunga durata e della ricarica rapida da 25W, così da non rallentare mai le prestazioni. Galaxy S22+ include invece una batteria che promette una durata oltre un giorno con una sola ricarica. Galaxy S22+ offre poi la ricarica rapida da 45W.

Lo schermo

Entrambi i dispositivi sono dotati di schermo adattivo Dynamic AMOLED 2X. Che si scelga il display da 6,1 pollici di Galaxy S22 o quello da 6,6 pollici di S22+, ogni schermo è realizzato con la tecnologia Intelligent Vision Booster, che regola automaticamente il display in base alla luminosità circostante e rafforza il contrasto di colori. Inoltre, i miglioramenti delle prestazioni hardware hanno arricchito la luminosità del display: S22 ha un picco di luminosità di 1.300nit, mentre S22+ include un picco di 1.750 nit.

© Samsung Galaxy S22 Plus

Il design

Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono entrambi disponibili nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold. Galaxy S22 e S22+ sono i primi modelli della serie S realizzati con Armor Aluminum, l'alluminio più robusto su dispositivi Galaxy. La serie Galaxy S22 rappresenta inoltre il primo utilizzo per gli smartphone del nuovo Corning Gorilla Glass Victus. I dispositivi della Serie S22 sono dotati di questo vetro nella parte frontale e sul retro, così da non avere preoccupazioni in caso di cadute accidentali.

I tablet della serie Tab S8

Samsung ha presentato anche la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra, la prima serie di tablet Samsung a supportare il Wi-Fi 6E 7, che fornisce fino al doppio della larghezza di banda. In particolare Galaxy Tab S8 Ultra si presenta con un display Super AMOLED da 14,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz e vanta anche le cornici più sottili di sempre di un Galaxy Tab a 6,3 mm. Il display è protetto da una cornice in alluminio Armor che è il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto a Galaxy Tab S7. "Poiché ci affidiamo sempre di più ai video per rimanere connessi e per l'intrattenimento, sappiamo che la caratteristica più interessante di un tablet è il grande schermo e la portabilità - ha detto sempre TM Roh - abbiamo lavorato per anni sull'innovazione nelle esperienze mobile per perfezionare la serie Galaxy Tab S8, e per superare i limiti di ciò che è possibile effettuare su un tablet con Galaxy Tab S8 Ultra".

© Samsung Galaxy Tab S8

Il Galaxy S22 Ultra

Samsung ha anche presentato il Galaxy S22 Ultra, smartphone erede della serie Note. Come Galaxy S22 e S22+, il Galaxy S22 Ultra offre accesso all’app Expert RAW 3, una suite di strumenti di editing in-camera, la S Pen integrata, funzionalità avanzate di Nightography e video, e di una batteria iper ottimizzata.