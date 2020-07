La prima flotta di camion senza guidatore (e i problemi che pone)

AGI - L'utilizzo della guida autonoma anche per il trasporto pesante non è una novità, almeno a livello sperimentale. La startup TuSimple, una testa a San Diego e l'altra a Pechino, appare però come l'unica compagnia pronta all'applicazione commerciale su larga scala di queste tecnologie. La concorrente più importante, la Waymo di Alphabet, casa madre di Google, si sta concentrando al momento su minivan che percorrono brevi tragitti. TuSimple punta invece sulle lunghe distanze.

Al momento l'azienda ha solo 40 mezzi (altri 10 verranno aggiunti entro fine anno) e la rotta più estesa che copre è Phoenix-Dallas, mille miglia. Nondimeno per TuSimple ciò è sufficiente per proclamare la propria flotta "la prima al mondo con una rete per la guida autonoma". E "rete" è la parola chiave per comprendere perche' TuSimple sia valutata un miliardo di dollari, abbia attratto investitori come la Berkshire Hataway di Warren Buffet e abbia già tra i suoi 22 clienti le maggiori società di logistica Usa, come Ups e Us Xpress.

Il vero business non è la guida autonoma

Il vero vantaggio di salire per primi sul treno di TuSimple è la possibilità di influenzare, con le proprie commesse, le rotte che verranno mappate digitalmente e finiranno per costituire la base dell'intero business, una volta sviluppato.

Il presidente di TuSimple, Cheng Lu, lo spiega cosi' a ReCode: "Immagina se avessi potuto aver voce in capitolo, al tempo, su dove sarebbero stati costruiti i binari ferroviari e scegliere di farli porre esattamente di fronte alla porta di casa tua. Da fornitore, non ti darebbe un grosso vantaggio?.

I piani di TuSimple appaiono inoltre più concreti di quelli della concorrenza perché si appoggiano su un programma di espansione quadriennale molto preciso. Al momento attiva nel Sud Ovest, l'azienda intende coprire l'intero meridione degli Stati Uniti, da Los Angeles alla Florida, entro il 2023 per poi estendersi all'intera nazione l'anno successivo.

© ICPhoto/AFP Un mezzo di TuSimple su strada

La forte preoccupazione del sindacato

Se l'obiettivo finale è un'intelligenza artificiale abbastanza sofisticata da gestire in autonomia una vasta gamma di sensori, telecamere e segnali lidar e radar, per il momento tutti i mezzi di TuSimple avranno a bordo un autista in carne e ossa nel caso qualcosa vada storto. Nondimeno lo storico sindacato dei camionisti, L'International Brotherhood of Teamsters, è già molto preoccupato per l'avvento di una società il cui marketing propone slogan come: "Che succederebbe se creassimo un conducente virtuale che non beve mai, non sta mai al telefono e non si stanca mai?". Secondo il Bureau of Labor Statistics, sono a rischio quasi 500 mila dei due milioni di posti di lavoro impiegati nel comparto.

Kara Deniz, portavoce dei Teamsters, ha espresso a ReCode la preoccupazione che l'introduzione di queste tecnologie costringa i camionisti a turni piu' lunghi e pause minori. E non è l'unico problema.

"Nessuna di queste compagnie tiene conto della realtà della guida o dimostra una comprensione dell'industria dalla prospettiva di qualcuno che fa davvero questo lavoro", spiega ancora Deniz, portavoce dei Teamsters. Il dubbio è come si possa comportare un'intelligenza artificiale di fronte a evenienze come la necessità di rapportarsi con le forze dell'ordine, gestire problemi relativi al carico o prestare soccorso su strada alle vittime di un eventuale incidente.