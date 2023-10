In corteo per Israele. Mobilitazioni nelle capitali del mondo

A New York, nei minuti in cui al Palazzo di Vetro si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell’Onu centinaia di persone hanno sfilato per la Second Avenue di Manhattan, per chiedere la difesa di Israele e la condanna unanime di Hamas

AGI - Nei minuti in cui al Palazzo di Vetro si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, a poche centinaia di metri è partito un corteo di sostegno a Israele. Centinaia di persone hanno sfilato per la Second Avenue di Manhattan, per chiedere la difesa di Israele e la condanna unanime di Hamas, equiparata all’Isis. Manifestazioni sono state organizzate in molte capitali del mondo.