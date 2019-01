Usa: nel 2018 morti 376 migranti illegali al confine

Foto: Herika MARTINEZ / AFP muro Mexico (AFP)

Sono 376 i migranti morti nel 2018 nel tentativo di entrare illegalmente negli Stati Uniti. Lo ha riferito sito conservatore Breibart News, riportando i dati del gruppo International Organization for Migration's Missing Migrant Project, che registra i decessi di migranti, inclusi rifugiati e richiedenti asilo, sulle rotte migratorie in tutto il mondo. A perdere la vita 214 uomini, 20 donne e 4 bambini, che si sommano a 138 vittime che non è stato ancora possibile identificare. Il bilancio è aggiornato al 21 dicembre.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it