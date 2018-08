Sud Corea: Bmw diesel a rischio incendio, vietata la circolazione di 42 modelli

Afp Kim Hyo-joon, capo di Bmw in Corea del Sud, si scusa al termine di una conferenza stampa, dove ha spiegato i motivi del ritiro delle auto che prendevano fuoco.

La Corea del Sud ha vietato, temporaneamente, la circolazione sulle sue strade di tutte le auto Bmw che ancora non hanno passato i controlli di sicurezza, dopo un'ondata di casi in cui il motore dei veicoli aveva preso fuoco. Il mese scorso, la BMW Korea ha iniziato a richiamare 106.000 vetture, il cui modulo del ricircolo del gas di scarico ha causato i recenti incendi. Il richiamo riguarda 42 modelli, tutti con motore diesel.

Finora sono state esaminate 7.000 auto al giorno, ma circa 27.000 veicoli, a ieri, ancora non hanno passato i controlli, ha fatto sapere il ministero dei Trasporti in un comunicato stampa. Significa che dalla mezzanotte di oggi, quando entrerà in vigore il bando, circa 20.000 auto non potranno più circolare.

Nelle ultime settimane, le immagini delle BMW in fiamme hanno fatto il giro del Paese, con l'agenzia Yonhap che ha riportato 39 casi da gennaio e alcuni parcheggi che hanno rifiutato di accettare le auto per paura che andassero a fuoco. In Corea del Sud, sei auto su 10 sono importate dalla Germania e la BMW ha venduto e circa 30.000 vetture nei primi sei mesi del 2018, secondo l'Associazione coreana dei distributori e importatori di automobili.

