Le riforme annunciate da un altro premier, il più anziano del mondo

Mahatir Mohamad, il nuovo primo ministro della Malaysia, ha già mostrato di essere tornato in sella e di essere ancora, a 92 anni, il leader forte, che per 22 anni, dal 1981 al 2003, ha deciso le sorti della Malaysia. Mahatir è stato il primo ministro di più lungo corso nella storia del Paese, e oggi, torna al vertice del Paese del sud-est asiatico. L’ex uomo forte di Kuala Lumpur, è uscito vincitore, contro ogni pronostico, dalle elezioni generali che si sono tenute il 9 maggio. Il suo schieramento, il Pakatan Harapan (“Alleanza della Speranza”), ha ottenuto 115 dei 222 seggi del Dewan Rakyat, il parlamento di Kuala Lumpur, provocando un terremoto politico: per la prima volta in oltre sessanta anni, dal 1957, la Malaysia non è più retta da un esponente del Barisal Nasional (Fronte Nazionale) e dell’Umno, lo United Malays National Organization, il maggiore partito dello schieramento, da cui provengono tutti i sei primi ministri che fino a pochi giorni fa hanno guidato la Malaysia, compreso lo stesso Mahatir, che oggi decide le sorti dei suoi due ex delfini: Najib Razak, il primo ministro uscente, e Anwar Ibrahim, da anni all’opposizione, ma che in precedenza era stato il suo pupillo.

Cosa è successo il 9 maggio

A contribuire alla vittoria sono stati anche gli scandali in cui è stato coinvolto il primo ministro uscente negli anni in cui era al vertice del potere, Najib Razak, di cui lo stesso Mahatir è stato mentore politico a partire dagli anni Ottanta. Najib è finito nell’occhio del ciclone nel 2016 per le maxi-tangenti dell’affare 1Mdb, che prende il nome dal fondo di investimenti statali della Malaysia: un affare da 4,5 miliardi di dollari, 681 milioni dei quali Najib è stato accusato di intascarsi. Lo scandalo era stato definito, a dicembre scorso, “il peggio della cleptocrazia” dal procuratore generale degli Stati Uniti, Jeff Sessions. “Non cerchiamo vendetta”, ha detto Mahatir nella conferenza stampa dopo la vittoria elettorale. “Vogliamo solo ripristinare lo stato di diritto”.