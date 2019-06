Quello di Tangeri diventa così il porto più grande del Mediterraneo

Il porto di Tangeri cresce e sfida i grandi del mondo. A inaugurare l'espansione che lo porta a essere il primo porto del Mediterraneo, dell'Africa e tra i primi venti a scala globale, è stato il principe ereditario Moulay Hassan in rappresentanza del re Mohammed VI . Tanger Med, che rappresenta la porta principale del continente, sorpassando Port Said in Egitto e Durban in Sudafrica, è ora in grado di accogliere nove milioni di container, triplicando i tre milioni finora gestiti.

L'investimento totale, avviato ormai dodici anni fa, ammonta a oltre 8 miliardi di euro, di cui 4,87 miliardi di privati. Nei primati di Tanger Med - snocciolati dal presidente del Gruppo, Fouad Brini - ci sono quello di essere la "prima piattaforma di import-export del Paese con flussi di merci per un totale di 30 miliardi di euro" e il "primo eco-porto dell'Africa".

Afp Fouad Brini

La maestosa struttura offre la base a 912 aziende nei settori industriale, logistico e dei servizi creando oltre 75 mila posti di lavoro. "La dinamica del Nord del Marocco, territorio di opportunità, conoscerà una nuova accelerazione grazie al nuovo progetto ambizioso della Città Mohammed 6 Tanger Tech, che si svilupperà in perfetta sinergia con i progetti portuali e logistici di Tanger Med". Sul tavolo c'è un ulteriore piano di investimenti per oltre 800 milioni di euro per accompagnare la crescita dell'export marocchino, dell'industria e dell'agricoltura.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.