È morta a 99 anni la più anziana insegnate di yoga al mondo, V Nanammal

La più anziana insegnante indiana di yoga, V Nanammal, fonte di ispirazione per milioni di praticanti in tutto il mondo, è morta a 99 anni nella sua casa nello Stato meridionale di Tamil Nadu. Nonostante l'età molto avanzata, la 'Nonna dello Yoga' come era conosciuta, ha continuato fino a un mese fa a istruire schiere di adepti. Nata in una famiglia di contadini, era stata introdotta allo yoga dal padre: nella sua vita, ha insegnato a oltre un milione di studenti, centinaia dei quali oggi sono a loro volta maestri in tutto il mondo.



Negli ultimi anni era diventata famosa anche su YouTube mentre eseguiva con il suo tradizionale sari rosa, divenuto il suo 'marchio di fabbrica', alcune delle piu' formidabili posizioni di yoga. Una settimana fa era caduta dal letto e da allora la sua salute si era deteriorata rapidamente. Proprio il praticare lo yoga era il suo segreto di longevita', aveva raccontato una volta in un'intervista alla Bbc.

