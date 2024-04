Le grandi emittenti Usa chiedono duello tv tra Biden e Trump

Pazza idea

I diritti civili irrompono nella campagna presidenziale. Donald Trump si schiera contro il divieto di abortire in America e fa arrabbiare gli elettori evangelici mentre Biden recupera terreno negli Stati in bilico. E prende corpo una pazza idea: che il candidato indipendente Robert Kennedy jr, che vale oltre il dieci per cento, possa affiancare The Donald come vicepresidente