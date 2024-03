È stata lanciata una bomba molotov contro un seggio a San Pietroburgo

Putin "lo zar" da 24 anni al comando della Russia

Il leader russo ha riformato la Costituzione nel 2020 per poter restare in carica fino al 2036, ha la garanzia di essere rieletto per un quinto mandato. La sua scalata al potere da agente del Kgb sovietico alla poltrona del Cremlino dove è arrivato il 31 dicembre 1999 - ha messo in luce negli anni le caratteristiche del suo regime