Il profumo dei soldi

AGI - Le sneaker d’oro rivendute a prezzi folli, la quotazione del suo social e l’acqua di colonia della vittoria “numero 47” perché Donald Trump vuole diventare il 47esimo inquilino della Casa Bianca. Intanto si scaldano i motori per le primarie repubblicane della South Carolina, sabato 24 febbraio dove l’elettorato afroamericano gioca un ruolo importante. Ne parliamo con Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera che per molti anni è stato corrispondente dagli Stati Uniti e con il nostro Massimo Basile da New York.