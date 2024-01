SpaceX, è partita la missione del colonnello Villadei

AGI - Un razzo SpaceX con a bordo quattro passeggeri, tra cui uno svedese, un italiano, il colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei, ottavo italiano a raggiungere l'orbita terrestre, e il primo turco ad andare nello spazio, è decollato dalla Florida verso la Stazione Spaziale Internazionale, nell'ambito di una missione privata.

Denominata Ax-3, questa missione è la terza organizzata dalla società americana Axiom Space, in collaborazione con la NASA, che consente l'utilizzo della stazione. I quattro membri dell'equipaggio dovevano rimanere lì per circa due settimane e condurre una serie di esperimenti scientifici.

LIVE: Join us for a rocket launch!@Axiom_Space's #Ax3 private astronaut mission, including crew members from Italy, Turkey, and Sweden, is launching from @NASAKennedy in @SpaceX's Dragon spacecraft. Liftoff is scheduled for 4:49pm ET (2149 UTC). https://t.co/vixt0514kv