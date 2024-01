Una nuova grave siccità colpisce il Portogallo

AGI - Il governo portoghese ha annunciato l'adozione di misure per limitare il consumo di acqua nell'Algarve, la regione turistica nel sud del Paese, che sta affrontando una grave siccità. Senza misure, "arriveremmo alla fine dell'anno senza acqua per l'approvvigionamento pubblico", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Duarte Cordeiro dopo una riunione della commissione per la gestione della siccità.

Queste misure comprenderanno tagli idrici di circa il 25% in agricoltura e del 15% per gli utenti urbani. Una situazione grave ma molto "asimmetrica" nel Paese, "concentrata soprattutto nel sud" del Paese, ha spiegato il ministro. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto lusitano del mare e dell'atmosfera (IPMA), alla fine di novembre oltre il 19% del Paese era colpito dall'emergenza.

The #drought in Western Europe is causing severe damage to the economy



In some areas of #Portugal , the water used to irrigate golf courses has been restricted in order to reduce water consumption



⬇️This #Sentinel2️image acquired on 22 July shows ⛳️️‍♀️courses in Algarve pic.twitter.com/2RkmAbZhu3