L'Onu chiede agli Houthi lo stop agli attacchi alle navi nel Mar Rosso

AGI - Le Nazioni Unite chiedono ai ribelli Houthi dello Yemen di attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata la scorsa settimana sull'immediato stop degli attacchi alle navi nel Mar Rosso. Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera.

"Siamo molto preoccupati per i continui attacchi", afferma il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. Gli Houthi sostenuti dall'Iran, che sono impegnati in una guerra civile con il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale dal 2014, hanno dichiarato di aver lanciato gli attacchi in solidarietà con i palestinesi di Gaza, nel mezzo della guerra innescata dall'assalto shock di Hamas del 7 ottobre.

La risoluzione delle Nazioni Unite condanna gli attacchi degli Houthi che hanno interrotto una delle principali rotte commerciali del mondo e aumentato i costi di spedizione.

Dujarric ha detto che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha parlato lunedì con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian della situazione nel Mar Rosso e a Gaza. Il capo delle Nazioni Unite "ha ribadito il suo appello a tutte le parti per evitare qualsiasi ulteriore escalation" in Yemen e attuare la risoluzione della scorsa settimana, e ha ribadito la necessità di un maggiore accesso umanitario a Gaza e l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, ha detto il portavoce delle Nazioni Unite.

L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, che si è consultato con tutte le parti, ha parlato con il consigliere senior del ministro degli Esteri iraniano, Ali Asghar Khaji, all'inizio di martedì, ha detto Dujarric.

Hanno discusso "della necessità di mantenere un ambiente favorevole a un dialogo costruttivo e a sforzi regionali concertati sostenuti per la pace nello Yemen", ha detto il portavoce delle Nazioni Unite. Grundberg e altri hanno poi informato il Consiglio di Sicurezza a porte chiuse.