Re Carlo sarà operato alla prostata la prossima settimana

AGI - Re Carlo III sarà sottoposto a un intervento per un problema alla prostata la prossima settimana. Lo ha reso noto a Londra Buckingham Palace.

L'annuncio che il re britannico ha "una prostata ipertrofica" e si sottoporrà a un intervento la prossima settimana è arrivato poco dopo che Kensington Palace aveva annunciato che Kate, la principessa del Galles, era stata ricoverata in ospedale per un'operazione chirurgica all'addome.

Buckingham Palace ha voluto dare un'immagine del re come quella di un uomo qualsiasi: "Come migliaia di uomini ogni anno, il re è stato visitato per un ingrossamento della prostata. Ciò di cui soffre Sua Maestà è benigno e andrà in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva", ha annunciato in un breve comunicato stampa.

Gli impegni pubblici del monarca saranno rinviati per il breve periodo della convalescenza, si legge ancora nella nota. È la prima volta dall'ascesa al trono di Carlo, l'8 settembre 2022, alla morte della madre, la regina Elisabetta II, che il palazzo discute pubblicamente dello stato di salute del sovrano.