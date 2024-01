Il tasso di omicidi di bambini in Ecuador è spaventoso  

AGI - Il tasso di omicidi di bambini e adolescenti in Ecuador è aumentato del 640% in quattro anni, una situazione "allarmante" derivata dalla violenza armata nel Paese sudamericano, ha avvertito lunedì il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef).

L'ufficio per l'America Latina e i Caraibi di questa organizzazione, con sede a Panama City, ha sottolineato che le stime più recenti del Ministero dell'Interno dell'Ecuador indicano la registrazione di "almeno 770 omicidi di bambini e adolescenti" nel 2023, "un drastico aumento del 640% rispetto ai 104 casi del 2019".

We’re urging all parties to ensure children and adolescents in Ecuador are protected from armed violence at all times and regain access to basic social services such as health, protection, and education.https://t.co/AlEX3WSHCL