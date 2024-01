AGI - La regina Elisabetta II si arrabbiò moltissimo quando seppe che i duchi di Sussex avevano raccontato che lei aveva approvato che chiamassero la loro secondogenita Lilibet, il nomignolo che lei aveva da piccola.

"Si arrabbiò come non l'avevo mai vista" ha raccontato un cortigiano quando Harry e Meghan dissero che non avrebbero mai chiamato la piccola Lilibet se la bisnonna e regina non fosse stata "consenziente".

L'aneddoto è raccontato da Robert Hardman, nel libro 'Charles III: New King. New Court. The Inside Story', estratti del quale sono stati pubblicati sul Daily Mail.



L'annuncio del nome della bimba fu un fulmine a ciel sereno, perchè mai si sarebbe pensato che i duchi, già in palese rotta con la Casa reale, avrebbero scelto un nome così intimo e appartenente alla stretta cerchia famigliare. Dopo la sorpresa generale, i Sussex accusarono la Bbc di diffamazione perchè l'emittente nazionale britannica raccontò che avevano agito in maniera autonoma, senza chiedere alcun permesso per l'utilizzo di quel nome.

Nel libro si racconta anche che a Buckingham Palace si erano fatti piani perchè il principe diventasse reggente negli ultimi anni del regno, passaggio che poi venne reso inutile dalla morte della regina.