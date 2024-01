Il piano di pace di Kiev sul tavolo di Davos, soddisfatto Zelensky

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore la partecipazione di un'ottantina di Paesi all'incontro sulla sua proposta di pace avvenuto ieri a Davos, alla vigilia del World Economic Forum. "Si tratta del quarto incontro di questo tipo ed è estremamente importante che ognuno di essi riunisca più partecipanti", ha dichiarato il capo di Stato ucraino, sottolineando la presenza di rappresentanti di paesi dell'America Latina, Africa, Asia e Oceania insieme a inviati degli alleati dell'Ucraina in Europa e Nord America.

La Formula di Pace Ucraina è un documento in dieci punti redatto da Kiev per ripristinare l'integrità territoriale e la sicurezza del Paese e dei suoi abitanti dopo l'invasione russa. Ciascuno dei punti propone che i paesi che lo sostengono lavorino per raggiungere un obiettivo, tra cui spicca il ritiro delle truppe russe, il ripristino della sicurezza energetica e nucleare nell'area o la sicurezza alimentare messa a rischio dall'intervento militare russo di Rotte di esportazione ucraine nel Mar Nero.

Zelensky ha insistito sul fatto che l'incontro di domenica a Davos è un altro passo verso il ritorno all'"ordine mondiale basato sulle regole" che la Russia sta minacciando con la sua aggressione contro l'Ucraina. Dopo l'incontro di Davos, il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, ha dichiarato che questo tipo di incontro deve "prevedere la partecipazione russa ai colloqui internazionali per raggiungere un accordo per porre fine alla guerra".