Usa 2024: la sfida dei caucus Gop parte nel gelo dell'Iowa

AGI - Gli elettori dell'Iowa affronteranno temperature sotto lo zero per dare il via, con i caucus, alla corsa per le nomine repubblicane per le presidenziali Usa del 2024. E' il primo importante test per verificare se il favorito Donald Trump può battere i rivali Nikki Haley e Ron DeSantis. Forte di un indiscutibile vantaggio nei sondaggi, si prevede che l'ex presidente vincerà facilmente il primo voto nazionale nello stato del Midwest.

Ma elettori e candidati devono fare i conti anche con condizioni meteo inclementi, con bufere di neve e un vento gelido che in alcune aree farà precipitare la colonnina a -42 gradi potenzialmente limitando l'affluenza alle urne. Trump, Haley e DeSantis sono stati tutti costretti a cancellare le apparizioni nella fase finale della campagna.

© Christian MONTERROSA / AFP Ron Desantis

"Copritevi bene domani", ha detto Trump durante un evento elettorale domenica a Indianola, appena a sud della capitale Des Moines, subito dopo aver dovuto eliminare tre manifestazioni del fine settimana. "Sfidate il tempo, uscite e salvate l'America. Insieme faremo la storia", ha poi detto in un video sul suo social Truth.

Nonostante si presenti sicuro di sè ed energico, molte cose sono successe dall'ultiva volta che l'ex presidente ha dovuto afrontare le urne, soprattutto le quattro incriminazioni e la minaccia che il suo impero economico nella nativa New York collassi sotto i colpi del processo civile per frode.

Se il massiccio sforzo di DeSantis, unito alla recente impennata di Haley, riusciranno a trascinare Trump di diversi punti sotto il 50%, sarà il primo segnale che può essere sconfitto", ha detto l'analista politico Alex Avetoom, che ha lavorato alla campagna presidenziale del 2008 del repubblicano John McCain, "Tuttavia, questa realtà che cambia il paradigma - che Trump potrebbe essere sconfitto - si verifica se, e solo se, il resto del campo si consolida dietro un candidato anti-Trump".

© Tannen Maury / Afp Donald Trump

Nonostante tutti i discorsi sui rimbalzi miracolosi, la corsa dell'Iowa non sarà realmente competitiva: un nuovo sondaggio di NBC News/Des Moines Register/Mediacom vede Trump al 48% con Haley che sale al secondo posto ma ancora solo al 20%. Il sondaggio è stato un'altra brutta notizia per il governatore della Florida DeSantis, che ha ottenuto solo il 16% e ha visto la sua ambizione a essere eclissata dalla modesta stella di Haley.

Nel 2016 solo 186.000 abitanti dello Iowa hanno preso parte al caucus, ha rilevato la ABC, e ora il clima rigido potrebbe fare ulteriormente abbassare questo numero, a discapito proprio di DeSantis. L'Iowa è notoriamente un indicatore impreciso del futuro candidato, ma è considerato cruciale per vagliare il campo e come trampolino di lancio verso i prossimi campi di battaglia, che includono lo stato d'origine di Haley, la Carolina del Sud.