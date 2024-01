Al via la corsa alla Casa Bianca: le tappe cruciali

AGI - La stagione delle primarie 2024 inizierà ufficialmente a metà gennaio e durerà fino a metà giugno. Anche se la platea dei contendenti in queste presidenziali si è parecchio assottigliata, sia in casa repubblicana che in quella democratica, visto che il Presidente in carica Joe Biden solitamente non ha rivali nel partito, la persona che otterrà il sostegno della maggioranza dei delegati diventerà il candidato che sarà successivamente scelto alla Convention nazionale.

Quella repubblicana si terrà a Milwaukee (Wisconsin) dal 15 al 18 luglio. Quella democratica, durante la quale sarà presumibilmente ufficializzata la nomina del Presidente in carica (Biden), si terrà dal 19 al 22 agosto a Chicago (Illinois).

Il momento cruciale della corsa sarà il SuperMartedì del 5 marzo, quando ben 15 Stati (e fra questi Stati 'pesi massimi' come Texas, California e Massachusetts) voteranno per eleggere almeno un terzo del totale dei delegati. I risultati del 5 marzo, quindi, saranno anche questa volta un ottimo indicatore del probabile candidato presidenziale di ciascun partito. La consuetudine di 'SuperTuesday' - termine introdotto negli anni '70 da giornalisti e opinionisti - si è consolidata a partire dal 1976, quando per la prima volta un numero record di Stati organizzò le primarie contemporaneamente. Da nessuna parte, insomma, è mai stata 'imposta' o 'disciplinata' per legge la ricorrenza di Super Tuesday: a ogni Presidenziale sono diversi i Stati che partecipano a Super Tuesday.

Un'altra curiosità, il martedì negli Stati Uniti è il giorno tradizionale del voto per una consuetudine che risale alla cultura e alle radici storiche dei 'coloni': si tratta di un giorno sufficientemente 'lontano' dalla domenica, giornata dedicata al Signore e alle celebrazioni rituali. E anche la scelta di novembre - da sempre il mese delle Presidenziali - è ugualmente da ricercare nelle radici rurali americane: per i coloni era più facile recarsi alle urne dopo la fine dei raccolti autunnali (settembre) e prima delle 'grandi' nevicate di dicembre-gennaio.

Di seguito LE TAPPE CRUCIALI DELLA CORSA ALLA CASA BIANCA, ovvero tutti gli appuntamenti elettorali (Stato per Stato) precedenti all'Election Day, il 5 novembre 2024

---