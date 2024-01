Usa 2024: Kerry lascia incarico per aiutare la corsa di Biden

AGI - John Kerry, inviato speciale degli Stati Uniti per il clima ed ex segretario di Stato, ha intenzione di lasciare l' amministrazione Biden entro la fine dell'inverno e passare ad aiutare Joe Biden nella campagna per essere rieletto alla Casa Bianca. Lo rende noto l'ufficio di Kerry. La notizia di Axios è stata rilanciata dal 'Guardian'.

Kerry è stato determinante nel contribuire a mediare l'accordo sul clima di Parigi del 2015, nonchè l'accordo raggiunto a Dubai che richiede la transizione dai combustibili fossili.

Kerry ritiene che un secondo mandato alla Casa Bianca per Biden rappresenterebbe la "piu' grande" differenza per i progressi nella crisi climatica, ha riferito Axios.