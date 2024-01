Dalle dimissioni al matrimonio nel giro di un anno, l'ex premier della Nuova Zelanda oggi sposa 

AGI - E' passato quasi un anno da quel 19 gennaio 2023 in cui la carismatica premier neozelanladese Jacinda Ardern, allora 42enne, annunciò le sue clamorose dimissioni: oggi Ardern si è sposata con il compagno Clarke Gayford, un giornalista di qualche anno più anziano e padre della sua bambina nata nel 2018.

Il matrimonio è stato rinviato fino a oggi a causa della pandemia, che la allora premier gestì in modo considerato encomiabile dai più, anche se la fronda "no vax", ben presente pure in Nuova Zelanda, ha protestato, come ha fatto nel luogo delle nozze. Pochi mesi dopo le sue dimissioni da capo del governo e leader laburista, le elezioni in Nuova Zelanda hanno portato al governo i suoi avversari e ora primo ministro è il leader del Partito Nazionale Christopher Luxon. Il matrimonio si è svolto in forma "intima" nei vigneti di Hawke's Bay, nel nord-est del Paese.

© ZUMAPRESS.com / AGF

La sposa, a vedere le immagini del matrimonio, indossava un vestito bianco lungo sbracciato (in Nuova Zelanda è piena estate) con i capelli raccolti a fermare un velo leggero, mentre il marito era in abito scuro con fiori bianchi all'occhiello. La coppia aveva tentato di mantenere il silenzio sui dettagli delle nozze, ma nel piccolo Paese da 5 milioni di abitanti, i media locali hanno saputo in anticipo il luogo e addirittura l'ora delle nozze.

L'ex premier ha mostrato grande empatia e determinazione nella sua gestione dopo l'attacco suprematista del 2019 che ha causato 51 morti in due moschee a Christchurch e successivamente con le misure energiche durante la pandemia di Covid-19, che hanno fatto della Nuova Zelanda uno dei Paesi meno colpiti. I media coniarono all'epoca il termine "jacindamania" per spiegare l'ondata di consensi soprattutto fra giovani e donne.