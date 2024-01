L'Ue valuta l'invio di tre navi. Palazzo Chigi: informati con largo anticipo ma non ci è stato chiesto di partecipare ai raid, lavoriamo per abbassare la tensione. Colpita anche Sanaa. Mosca chiede una riunione urgente dell'Onu e accusa: "Così s'innesca un'escalation distruttiva". Raid su 60 obiettivi, nel mirino le postazioni dei miliziani filo-iraniani in risposta agli attacchi contro le navi che hanno portato a una riduzione del traffico nel Canale di Suez. Gli Usa: "Non esiteremo a intreprendere ulteriori azioni"