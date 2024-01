Via libera dal Parlamento europeo alla tessera per la disabilità

AGI - La commissione per l'Occupazione e gli Affari sociali del Parlamento europeo ha adottato all'unanimità la proposta di direttiva che introduce una tessera di disabilità valida a livello Ue.

Le nuove norme - si legge in una nota - renderanno più semplice per le persone con disabilità viaggiare nell'Ue garantendo l'accesso a condizioni speciali, compreso il parcheggio, in tutti gli Stati membri.

La proposta rinnova anche la tessera di parcheggio europea per le persone con disabilità per garantire che, quando viaggiano per un breve periodo, abbiano accesso alle stesse condizioni speciali di coloro che risiedono in quello Stato membro, compreso l'accesso al parcheggio.

Entrambe le carte saranno destinate ai cittadini dell'Unione europea il cui stato di disabilità e i cui diritti sono riconosciuti dallo Stato membro in cui risiedono, dai loro familiari e da coloro che li accompagnano o li assistono. Per garantire la copertura dei cittadini di paesi terzi che risiedono nell'Ue, la Commissione ha presentato una proposta complementare.