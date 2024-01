Arrestati in Spagna 22 attivisti per il clima

AGI - La polizia spagnola ha reso noto di aver arrestato 22 ambientalisti per le proteste nei musei. Il gruppo è sospettato di 65 proteste in Spagna e in altri Paesi, tra cui il lancio di vernice su edifici e opere d'arte, il blocco del traffico e l'occupazione delle piste degli aeroporti.

Sebbene il comunicato della Polizia spagnola non contenga i nomi del gruppo, un portavoceha dichiarato all'AFP che si tratta di Futuro Vegetal, che nel novembre 2022 ha inscenato una manifestazione al museo del Prado di Madrid per protestare contro l'inazione di fronte all'emergenza climatica.

Due membri del gruppo hanno incollato una mano ciascuno alla cornice di due dipinti del maestro spagnolo Goya, fortunatamente senza causare danni alle opere, ma i manifestanti hanno scarabocchiato "+1,5°C" sul muro tra le due opere, in riferimento all'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali.

Le opere - "La Maja nuda" e "La Maja vestita" - sono state dipinte rispettivamente alla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo.

Gli attivisti per il clima hanno inscenato una serie di proteste simili per richiamare l'attenzione sul riscaldamento globale, tra cui il lancio di zuppa sul vetro protettivo delle opere di Vincent van Gogh a Londra e a Roma e lo spalmare di purè di patate sul vetro di un capolavoro di Claude Monet.

La polizia ha dichiarato che le 22 persone arrestate costituivano una "struttura criminale" e avevano causato danni per oltre mezzo milione di euro. Non è stata specificata la data degli arresti, ma Futuro Vegetal ha scritto su X, ex Twitter, che sono avvenuti a dicembre.

Futuro Vegetal è anche accusato di aver gettato vernice sui muri della Camera bassa del Parlamento spagnolo e del ministero dell'Agricoltura a Madrid, e di aver bloccato un'autostrada chiave nella capitale spagnola.

La polizia ha detto che sono stati anche accusati di aver forzato la chiusura temporanea di due aeroporti - uno a Madrid e l'altro sull'isola vacanziera di Ibiza - occupando le piste. Futuro Vegetal, che è collegato a gruppi simili a livello internazionale, aveva raccolto oltre 140.000 euro in donazioni, secondo quanto dichiarato dalla polizia.

I suoi tre principali leader sono stati arrestati nel corso di operazioni di polizia in città spagnole come Madrid, Barcellona e Valencia, ha dichiarato il portavoce della polizia.