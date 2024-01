Zelensky: qualunque pausa aiuterebbe la Russia

AGI - Una qualunque "pausa" nella difesa di Kiev contro l'invasione russa aiuterebbe solo il riarmo di Mosca e "schiaccerebbe" l'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Tallinn, nel secondo giorno del suo tour nei Paesi Baltici.

"Date alla Federazione Russa due o tre anni e ci schiaccerà. Non correremo questo rischio, non ci sarà alcuna pausa a favore della Russia", ha dichiarato durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo estone, Alar Karis.

"Una pausa sul campo di battaglia, sul territorio dell'Ucraina, non è una pausa nella guerra. Non significa che sia la fine della guerra. E non porta ad un dialogo politico con la Federazione Russa o con nessun altro", ha aggiunto.

La visita di Zelensky a Tallin, cui seguirà quella in Lettonia, arriva dopo diverse ondate di intensi bombardamenti russi subiti dall'Ucraina dalla fine di dicembre. Estonia, Lituania e Lettonia, ex repubbliche sovietiche ora membri della NATO e dell'Unione Europea, sono convinti sostenitori di Kiev di fronte all'invasione russa.

Il presidente ucraino ha inoltre ribadito che l'adesione alla NATO costituirebbe la migliore garanzia di sicurezza per il suo Paese e per la regione. "Queste sono le migliori garanzie di sicurezza per l'Ucraina, vale a dire che non ci sarà un ritorno dell'aggressione russa. Le migliori garanzie di sicurezza per i paesi baltici, la Polonia e la possibilità di immaginare un futuro diverso per la Bielorussia. Tutto questo è l'adesione dell'Ucraina alla NATO", ha detto.

Il presidente estone, da parte sua, ha assicurato il costante sostegno dell'Estonia all'Ucraina: "In questa guerra brutale, su questo grande campo di battaglia, siamo tutti alleati che lottano per la libertà", ha dichiarato Karis, stimando che "la soluzione, che consiste nel respingere l'aggressore, richiede uno sforzo congiunto di tutti i paesi democratici.

"Tutte le possibilità della Russia in questa guerra si basano sulla speranza che il fronte unico degli alleati si spezzi e che gli ucraini siano lasciati soli", ha aggiunto.

"Vi assicuro che faremo di tutto perchè ciò non accada. La guerra deve finire con la vittoria dell'Ucraina". Il presidente estone ha anche affermato che l'Occidente "non dovrebbe porre limiti alla fornitura di armi all'Ucraina".

"Quando si fornisce sostegno militare, dobbiamo capire che in una guerra è inevitabile attaccare gli obiettivi militari dell'aggressore, rallentare e indebolire le forze nemiche e difendere il popolo ucraino", ha aggiunto.

Durante la sua visita a Tallinn, Zelensky incontrerà ancora il primo ministro Kaja Kallas e terrà un discorso al Parlamento. Durante la prima tappa del suo tour nel Baltico, ieri in Lituania, il capo di stato ucraino ha criticato le esitazioni occidentali riguardo agli aiuti finanziari e militari all'Ucraina, che "non fanno altro che aumentare il coraggio e la forza della Russia.

"Dobbiamo prestare attenzione alla retorica di Putin. Non si fermerà. Vuole occuparci completamente", ha aggiunto, stimando che in caso di sconfitta dell'Ucraina, altri vicini della Russia, compresi i paesi baltici, rischierebbero di essere attaccati.