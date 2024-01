AGI - Il principe Abdul Mateen, giocatore di polo del Brunei, uno degli scapoli più desiderati dell'Asia, sposerà la sua fidanzata popolana giovedì, nell'ambito di una sontuosa celebrazione di 10 giorni nel sultanato ricco di petrolio.

La cerimonia di matrimonio islamico tra il principe 32enne e Yang Mulia Anisha Rosnah, 29 anni, si terrà all'interno di una moschea dalle cupole dorate nella capitale Bandar Seri Begawan. Mateen è il decimo figlio del sultano Hassanal Bolkiah - il monarca più longevo del mondo e un tempo l'uomo più ricco del pianeta - e si trova molto in basso nell'ordine di successione. La sua sposa, la nipote di uno dei principali consiglieri del padre, ha un marchio di moda e possiede un'attività turistica.

I festeggiamenti per il matrimonio reale raggiungeranno il culmine domenica con una cerimonia scintillante nel palazzo di 1.788 stanze e un'elaborata processione. Si prevede che la lista degli invitati comprenda reali internazionali e leader politici.

Molti bruneiani hanno in programma di allinearsi per le strade per la processione di domenica, quando la coppia passerà in una carrozza reale.