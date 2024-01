Sequestrata una petroliera americana nel Golfo di Oman

AGI - La Marina iraniana ha annunciato la cattura di una "petroliera americana" nel Golfo di Oman, poche ore dopo che la Marina britannica aveva denunciato il sequestro di una nave da parte di "persone armate non autorizzate" in quelle acque.

"La Marina della Repubblica islamica dell'Iran ha annunciato il sequestro di una petroliera americana nelle acque del Mar di Oman su ordine del tribunale", ha riferito la forza navale iraniana in un breve comunicato trasmesso dall'agenzia Tasnim. Le autorità iraniane non hanno riportato il nome della nave nè fornito ulteriori dettagli al riguardo.

Il breve annuncio arriva poche ore dopo che la Marina britannica ha riferito che una nave è stata abbordata "da 4-5 persone armate non autorizzate intorno alle 3:30 Gmt" in un incidente avvenuto a 50 miglia a nord-est di Sohar, in Oman. La nave catturata è la petroliera "St Nikolas", battente bandiera delle Isole Marshall e appartenente alla compagnia di navigazione greca Empire Navigation.

Secondo l'agenzia statale greca Amna, l'equipaggio della nave è di 19 persone, tra cui una di nazionalità greca e 18 di nazionalità filippina.

La nave in questione - quando navigava con il nome di "Suez Rajan" - era stata coinvolta in una disputa durata un anno in cui il dipartimento di Giustizia americano aveva disposto il sequestro del milione di barili di petrolio greggio iraniano che trasportava.

Secondo l'Amna, l'imbarcazione aveva caricato circa 145mila tonnellate di petrolio a Bassora, in Iraq, e aveva come destinazione finale la città turca di Aliaga (era stata noleggiata dalla compagnia petrolifera statale turca Tupras). Tuttavia, secondo una dichiarazione rilasciata dalla società britannica di sicurezza marittima Ambrey Analytics, la nave si sta ora dirigendo verso il porto iraniano di Bandar-e Jask.