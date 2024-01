Per le Europee, l'Unione è pronta a ingaggiare i Maneskin

AGI - I Maneskin, insieme a Rosali'a, Ange'le e Stromae, sono tra gli artisti europei a cui si rovolgerà la Commissione europea per una campagna di appello al voto alle europee del 6-9 giugno rivolta in particolare ai giovani. Lo riporta Euronews. La campagna interesserà anche atleti e calciatori ritenuti di sufficiente appeal popolare.

Ieri il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, aveva già lanciato un primo appello alla superstar americana, Taylor Swift. "Nessuno puo' mobilitare i giovani meglio dei giovani, funziona cosi'", ha detto Schinas.

"Solo per fare un esempio: Taylor Swift, lo scorso settembre, ha lanciato un appello sui social media ai giovani americani affinche' si registrassero per votare. Il giorno dopo il suo post, 35 mila giovani americani si erano registrati per votare", ha continuato, riferendosi al breve messaggio che Swift ha condiviso l'anno scorso sul suo account Instagram, che ha piùdi 270 milioni di follower.

"Taylor Swift sarà in Europa a maggio, per un concerto a Parigi a il 9 maggio, la Giornata dell'Europa. Quindi spero vivamente che lei faccia lo stesso per i giovani europei e spero vivamente che qualcuno del suo team media segua questa conferenza stampa e le trasmetta questa richiesta", ha insistito Schinas.