La Russia vuole fermare gli attacchi ucraini a Belgorod

AGI - La Russia ha annunciato che farà "di tutto" per fermare gli attacchi ucraini sulla città di Belgorod, presa di mira da Kiev da quando Mosca ha ripreso a bombardare su larga scala il territorio ucraino. Le autorità del Cremlino hanno confermato che una donna è stata uccisa dai bombardamenti nemici nella regione di confine di Kursk, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in un nuovo attacco di droni nella regione di Oriol. Il tutto è avvenuto il 9 gennaio ma si è trattato solo dell'ultima offensiva di questo tipo organizzata dall'esercito ucraino.

"Il nostro esercito continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per ridurre il pericolo e poi per eliminarlo", ha assicurato il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a proposito degli attacchi sul territorio russo. Peskov ha accusato Kiev di aver deliberatamente preso di mira i "civili" utilizzando attrezzature militari fornite dall'Occidente. Queste osservazioni arrivano dopo dieci giorni segnati in Russia da un aumento degli attacchi ucraini a Belgorod, città di 335.000 abitanti situata a meno di 40 km dal confine.

⚡️The work of the Russian air defense system in Belgorod pic.twitter.com/i48gk2hpuA — Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 2, 2024

A fine dicembre, Belgorod è stato l'obiettivo di un attacco che ha ucciso 25 persone, il più letale attacco ucraino contro i civili in territorio russo dal 24 febbraio 2022, data in cui la Russia ha lanciato la sua offensiva in Ucraina. Per rappresaglia, Vladimir Putin ha dichiarato di voler "intensificare" gli attacchi, aumentando i raid su Kiev e su altre città ucraine, come avvenuto il 2 e l'8 gennaio.

Ma nella cittadina russa c'è sempre più preoccupazione. Sono "circa 300" le persone hanno già evacuato la città, secondo le autorità regionali, che hanno anche posticipato l'inizio del nuovo anno scolastico di dieci giorni, portandolo al 19 gennaio. La scorsa settimana, il Comune ha invitato la popolazione a mettere in sicurezza le finestre in caso di ulteriori bombardamenti.

Le ultime offensive di Kiev

Nel villaggio di confine di Gornal, nella regione di Kursk, "una donna è stata uccisa da alcune schegge", ha spiegato il governatore Roman Starovoït. Il suo collega che amministra la regione di Oriol, Andrey Klychkov, ha riferito su Telegram che altre "tre persone sono rimaste leggermente ferite" in un attacco di droni ucraini ad alcuni impianti energetici.

Il Ministero della Difesa ha annunciato che le forze russe, martedì 9 gennaio, hanno abbattuto nove droni e un razzo vicino a Belgorod. A due mesi dalle elezioni presidenziali, che dovrebbero vedere Vladimir Putin tornare al potere almeno fino al 2030, il Cremlino sta facendo tutto il possibile per mantenere l'impressione che il conflitto con l'Ucraina non influisca direttamente sulla vita quotidiana e sulla sicurezza dei russi.Sulla stessa linea si è espresso il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, nel rassicurare, come di consueto, la popolazione civile e spiegando come l''esercito si trovi in una posizione migliore rispetto all'avversario.

"Manteniamo l'iniziativa strategica su tutta la linea del fronte" (Shoigu)

Dopo il fallimento della controffensiva ucraina, Mosca è molto più ottimista sull'esito della guerra nonostante le pesanti perdite sul terreno, stimate dagli Stati Uniti in 315.000 soldati feriti o uccisi in meno di due anni. Da parte sua, l'Ucraina sta affrontando un dibattito all'interno della sua società sulla possibilità di mobilitare centinaia di migliaia di uomini per rafforzare le sue posizioni e sostituire i soldati, uccisi o esausti, dopo quasi due anni di conflitto ad alta intensità.