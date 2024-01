AGI - A dicembre nel mondo ci sono stati 10mila morti per il Covid: lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) avvertendo che il virus resta una minaccia importante nonostante non sia più al centro dell'attenzione dei media.

L'agenzia dell'Onu ha spiegato che i dati segnalano un picco di contagio della variante più diffusa, la JN.1, a dicembre, in particolare durante le festività natalizie. "Anche se il Covid-19 non è più un'emergenza sanitaria, il virus continua a circolare, a cambiare e a uccidere", ha affermato il numero uno dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha esortato "i governi e le persone a continuare a prendere precauzioni contro il Covid".

A dicembre rispetto al mese precedente c'è stato un aumento del 42% dei ricoveri per il Covid e del 62% delle terapie intensive ma i dati si riferiscono solo a 50 Paesi, per lo più in Europa e nelle Americhe, ha precisato Tedros per il quale "è certo che vi è stato un aumento anche in altri Paesi che non viene riportato". L'Oms ha dichiarato la fine dell'emergenza internazionale di salute pubblica per il Covid nel maggio scorso, più di tre anni dopo i primi casi registrati a Wuhan, in Cina,