Peggiorano le condizioni di Navalny, in isolamento nella colonia nell'Artico

AGI - Alexei Navalny è stato mandato in una cella di punizione nella colonia penale nell'Artico dove è stato trasferito a metà dicembre scorso.

"L'idea che Putin fosse soddisfatto del fatto di avermi messo in una caserma nell'estremo Nord non era solo pusillanime, ma anche ingenua", ha attaccato il blogger su Twitter, sostenendo che gli è stata inflitto un isolamento di 7 giorni. La colonia penale a Kharp si trova nella regione di Yamalo-Nenetsk, a quasi 2 mila km da Mosca, ed è nota per gli inverni lunghi e rigidi. La città è vicino a Vorkuta, le cui miniere di carbone erano tra le più dure nel sistema di gulag sovietici.

1/10 The idea that Putin is satisfied with the fact that he put me in a hut in the far north and that I am no longer being tortured in SHIZO was not only cowardly but also naive.